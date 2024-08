In Döpshofen ist in der Nacht auf Mittwoch ein Fahrrad gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, verschwand das Rad in der Zeit zwischen 1 Uhr und 5 Uhr vor einem Anwesen in der St.-Martin-Straße. Das Fahrrad des Herstellers Cube in den Farben Schwarz und Rot war auf dem Grundstück unversperrt abgestellt. (kinp)

Döpshofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis