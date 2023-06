Döpshofen

Unfälle mit E-Bikes sind um mehr als 1000 Prozent gestiegen

Plus 2012 gibt es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums lediglich 23 Pedelec-Unfälle. Zehn Jahre später sind es 276, fünf davon enden tödlich. Nun stirbt in Döpshofen ein 62-Jähriger.

Von Matthias Schalla

Trotz sofortiger Hilfe blieb jeglicher Versuch einer Reanimation erfolglos. Der Radler, der am Mittwochabend kopfüber über den Lenker seines E-Bikes gestürzt ist, muss nach bisherigen Erkenntnissen auf der Stelle tot gewesen sein. Die Polizei spricht von einem Genickbruch, den sich der 62-Jährige bei dem Unfall zugezogen hat. Wie berichtet war der 62-Jährige gegen 22.40 Uhr am Ortsrand von Döpshofen (Gemeinde Gessertshausen) unterwegs und wollte dann laut Polizei offenbar über eine Wiese abkürzen. Dort geriet er bei voller Fahrt mit dem Vorderrad in einen Wassergraben und überschlug sich. Ein furchtbarer Unfall, sagt Armin Falkenhein, Radfahrsicherheitstrainer beim ADFC, der jedoch auch mit einem ganz normalen Fahrrad so tragisch hätte enden können.

Fünf tödliche Fahrradunfälle hat es im vergangenen Jahr im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord gegeben. Zwei davon waren mit Pedelecs. Grundsätzlich gibt es zwar einen Unterschied zu einem E-Bike, da dieses im Gegensatz zum Pedelec auf Knopfdruck auch ohne Trittunterstützung fährt. Dennoch sind beide Modelle vergleichbar. Auffällig ist dabei vor allem der sprunghafte Anstieg bei den Unfallzahlen mit elektrischen Rädern in den vergangenen zehn Jahren. Gab es 2012 lediglich 23 Vorfälle, waren es 2022 bereits 276. Ein Anstieg von mehr als 1000 Prozent. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich laut Falkenhein allerdings auch eine gewisse "statistische Logik".

