Offenes Fenster: Dokumente aus Auto gestohlen

Dokumente wurden am vergangenen Freitag zwischen 11.30 und 14.30 Uhr aus einem Auto gestohlen. Es stand in der Amazonstraße in Graben und hatte ein ein offenes Fenster. Um was für Dokumente es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit.

Zeugen sich sich bei der Polizei melden

Die Polizei Schwabmünchen bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 08232/9606-0 melden. (AZ)