Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

„Doro und Bonfire rocken Gersthofen: Ein unvergessliches Festival-Erlebnis“

Gersthofen

Wenn „Metal-Queen“ Doro mit ihrem Gefolge in Gersthofen Hof hält

Drei rockige Tage bei den Rasenkonzerten in Gersthofen mit Picture This, Bonfire, Doro und Nik Kershaw begeistern die Gäste.
Von Oliver Reiser
    • |
    • |
    • |
    „Metal-Queen“ Doro fegte bei den Rasenkonzerten über die Bühne, wie der Intercity durch unmittelbar neben dem Festivalgelände liegenden Gersthofer Bahnhof.
    „Metal-Queen“ Doro fegte bei den Rasenkonzerten über die Bühne, wie der Intercity durch unmittelbar neben dem Festivalgelände liegenden Gersthofer Bahnhof. Foto: Marcus Merk

    Der Vollmond, der jeden Abend über dem Gelände der Naturfreunde Gersthofen aufging und sich wie ein Spezialeffekt neben der Bühne platzierte, sorgte für magische Hintergrundbilder bei den diesjährigen Rasenkonzerten. An drei lauen Sommerabenden produzierten die Hardrock-Legenden Doro und Bonfire, die Alternative-Rocker Picture This und Popstar Nik Kershaw dazu Gänsehaut-Momente und Festival-Feeling. „Großartig! Die anstrengenden Wochen der Vorbereitung haben sich ausgezahlt“, sagte Kulturamtsleiter Uwe Wagner über eine Konzertreihe mit rund 3000 Besucherinnen und Besuchern, die sich als Imageträger für die Stadt Gersthofen erwiesen habe.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden