Wenn „Metal-Queen“ Doro mit ihrem Gefolge in Gersthofen Hof hält

Der Vollmond, der jeden Abend über dem Gelände der Naturfreunde Gersthofen aufging und sich wie ein Spezialeffekt neben der Bühne platzierte, sorgte für magische Hintergrundbilder bei den diesjährigen Rasenkonzerten. An drei lauen Sommerabenden produzierten die Hardrock-Legenden Doro und Bonfire, die Alternative-Rocker Picture This und Popstar Nik Kershaw dazu Gänsehaut-Momente und Festival-Feeling. „Großartig! Die anstrengenden Wochen der Vorbereitung haben sich ausgezahlt“, sagte Kulturamtsleiter Uwe Wagner über eine Konzertreihe mit rund 3000 Besucherinnen und Besuchern, die sich als Imageträger für die Stadt Gersthofen erwiesen habe.

Oliver Reiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rasenkonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis