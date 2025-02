Unsere Gewinnerinnen freuen sich am Valentinstag über AZ-Blumengruß

Die Resonanz war riesig. Drei Blumensträuße haben wir zum Valentinstag verlost. Und damit ein paar Menschen eine sehr große Freude bereitet.

Seit 1996 sind Martina und Daniela befreundet. Damals lernten sich beide in München kennen. Die Freundschaft, die da entstand, bewegte Martina aus Meitingen dazu, an unserer Valentinstag-Aktion mitzumachen. Am Freitag, pünktlich zum Valentinstag, überreichte sie den gewonnenen Strauß ihrer Freundin. Die ist alleinerziehende Mama. Die Meitingerin ist die Patentante der jüngeren Tochter, fühlt sich aber auch für den Großen verantwortlich, sollte mal etwas sein. Und sie ist das offene Ohr für die Alleinerziehende, die ohne väterliche Unterstützung seit vielen Jahren den Haushalt, die Kindererziehung und den Alltag bewältigt. Teils, so Meitingern, habe der Stress schon körperliche Auswirkungen auf ihre Freundin. Umso mehr freute sich die Meitingerin, als sie von der Gewinn-Nachricht erfuhr. Er könnte der Start in ein ganz besonderes Jahr werden. Denn Danielas größter Wunsch ist eine Reise nach New York. Heuer machen die beiden Freundinnen mit einer Dritten den Traum zum 50. Geburtstag der Meitingerin wahr.

Valentinsgrüße überreichte Martina aus Meitingen ihrer Freundin Daniela aus Augsburg. Um ihrer Freundin nach vielen gemeinsamen Jahren eine Freude zu machen, hatte sie an unserem Gewinnspiel für den Blumenstrauß teilgenommen. Foto: MG

Unser zweiter Blumenstrauß landete ausgerechnet in der Blumenstraße, ausgerechnet in einer ehemaligen Gärtnerei: bei Familie Janik. Johanna Janik wünschte sich den Strauß für ihre Tochter Vroni. „Sie liebt Blumen“, erzählt die Mutter. Zudem komme der Strauß ins Wohnzimmer, so hätten alle etwas davon. Vroni sei eine gute Schülerin, spiele gern Tennis - und liebt ihre Katze mit dem ungewöhnlichen Namen „Tannenba“ über alles. Die ist schon 13 Jahre alt. „Ich bin im Tierschutz aktiv. Die Katze habe ich vor 13 Jahren aufgezogen, zusammen mit unserem Hund. Dann haben wir sie abgegeben“, erzählt Johanna Jannik. Nach dem Tod von Birgit Miller, der Vorsitzenden der Katzenhilfe Augsburg, übernahm Familie Janik schnell sechs Katzen. Darunter war auch „Tannenba“. „Wir haben alle Katzen weitervermittelt, aber sie durfte bleiben.“

Kerstin aus Neusäß freut sich über den Gewinn von Valentinsblumen. Foto: Angela David

Die dritte glückliche Gewinnerin war am Valentinstag Kerstin aus Neusäß. Für die viel beschäftigte Mutter haben die Frühlingsblumen Freude in den Alltag gebracht.