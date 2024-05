Dreifachmord in Langweid

Gerhard B. schoss durch die Wohnungstür: Opfer leidet bis heute

Plus Jessica D. ist eine der Überlebenden des kaltblütigen Angriffs im vergangenen Sommer. Vor Gericht traf sie erstmals wieder auf Gerhard B., der in Langweid drei Menschen erschoss.

Von Philipp Kinne

Wenn Jessica D. allein eine Gassi-Runde dreht, kommt die Angst wieder. Wenn es an der Haustüre klingelt, kreisen die Gedanken für einen Augenblick um die schreckliche Tat im vergangenen Sommer. Die 33-Jährige ist eine der Überlebenden des Dreifachmords in Langweid. Mehrfach wurde auf sie und ihren Lebensgefährten geschossen. Eine Kugel traf die Frau am linken Arm. Bis heute leidet sie unter den Folgen der Tat. Im Prozess gegen den Schützen Gerhard B. sah sie nun erstmals wieder den Mann, der für all das Leid verantwortlich sein soll.

Dreifachmord in Langweid: Eines der Opfer sagt vor Gericht aus

Während Jessica D. schildert, wie sie den Angriff erlebte, sieht der mutmaßliche Dreifachmörder Gerhard B. sie an. Sichtbare Emotionen zeigt der 64-Jährige in blauer Steppjacke nicht. Wie auch während der Schilderungen anderer Opfer schweigt der Mann, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, drei Menschen ermordet zu haben. Inzwischen ist klar, dass Gerhard B. im vergangenen Juli durch Schüsse aus seiner Pistole drei seiner Nachbarn erschoss. Der Tat vorausgegangen war ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit, der an einem Freitagabend im vergangenen Juli offenbar völlig eskalierte. Der 64-Jährige soll zwei seiner Nachbarn, ein Ehepaar, durch Schüsse in den Kopf regelrecht hingerichtet haben. Anschließend schoss er durch die Wohnungstüre auf eine weitere Nachbarin, die ebenfalls ihr Leben lassen musste. Danach fuhr der mutmaßliche Dreifachmörder zu Sven N., dem Sohn der getöteten Nachbarin und seiner Partnerin Jessica D. Die beiden überlebten wohl nur durch Glück.

