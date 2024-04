Dreifachmord in Langweid

Dreifachmord in Langweid: Polizei ging zunächst von Amoklauf aus

Plus Am dritten Verhandlungstag gegen den mutmaßlichen Mörder Gerhard B. sagen etliche Einsatzkräfte aus. Sie berichten von einer unübersichtlichen Lage nach der Bluttat.

Von Philipp Kinne

Er könnte kaum unauffälliger aussehen. Gerhard B., der mutmaßliche Dreifachmörder aus Langweid, trägt auch am dritten Verhandlungstag seine blaue Steppjacke, ein blaues Oberteil und Jeans. Dass der 64-Jährige drei seiner Nachbarn getötet und zwei Menschen schwer verletzt hat, ist ihm nicht anzusehen. Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der mutmaßliche Mörder „ruhig und kooperativ“, berichten Einsatzkräfte. Sie schildern am dritten Verhandlungstag im Prozess um den tödlichen Streit, wie sie den auch für erfahrene Polizisten außergewöhnlichen Einsatz erlebten. Zunächst war die Lage völlig unübersichtlich.

Polizist zum Einsatz in Langweid: „Mussten mit dem Allerschlimmsten rechnen“

„Wir mussten mit dem Allerschlimmsten rechnen“, berichtet einer der Polizisten. Um 19.18 Uhr erreichte die Polizei an einem Freitag im vergangenen Juli der erste Notruf aus dem Haus, in dem Gerhard B. drei Nachbarn aus nächster Nähe erschoss. Etliche Streifenwagen machten sich aus allen Himmelsrichtungen auf in Richtung Langweid. „Wir sind zunächst von einer Amoklage ausgegangen“, sagt ein Polizist aus Friedberg. Durch die emotionalen Schilderungen des Zeugen am Notruftelefon mussten die Beamten davon ausgehen, dass ein bewaffneter Mann durch Langweid zieht.

