Dreifachmord in Langweid

Polizisten berichten von der spektakulären Festnahme des Gerhard B.

In einem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße in Langweid wurden im vergangenen Jahr drei Menschen erschossen. Nun wird der Fall vor Gericht verhandelt.

Plus Gerhard B. erschoss vor gut acht Monaten drei Menschen in Langweid. Am zweiten Verhandlungstag wird der Ablauf der schrecklichen Tat rekonstruiert. Polizisten erinnern sich.

Von Philipp Kinne

Als der erste Polizist den Tatort in der Schubertstraße betritt, blickt er auf ein Blutbad. "Ich konnte nur noch den Tod von drei Menschen feststellen", fasst der 30-jährige Polizeibeamte vor Gericht zusammen. Die Frau des mutmaßlichen Mörders Gerhard B. habe noch versucht eines der Opfer wiederzubeleben. "Aber das war sinnlos", erinnert sich der Beamte. Kurz nach ihm sind die ersten Streifenwagen in der Schubertstraße. Innerhalb weniger Minuten ist Langweid voll davon. Eine Tat von diesem Ausmaß hat es dort wohl noch nie gegeben. Am zweiten Verhandlungstag schildern mehrere Polizisten ihre ersten Eindrücke.

Aufnahme des Notrufes wird im Prozess zum Dreifachmord abgespielt

Bei der Polizei geht um 19.18 Uhr der erste Notruf ein. Abgesetzt von Horst N., dem Ehemann einer Getöteten. Die Aufnahme des Notrufes lässt am Mittwoch im großen Schwurgerichtssaal des Landgerichts Augsburg quasi live miterleben, was Horst N. erleben musste. Zu hören ist dabei, wie Horst N. mit brüchiger Stimme verzweifelt um Hilfe ruft: "Wo bleibt die Rettung?", fragt er die Polizistin am Telefon immer wieder. "Meine Frau ist erschossen worden." Quälend lange Minuten vergehen, während Horst N. unter Anleitung der Notrufbeamtin versucht, seine 72 Jahre alte Frau wiederzubeleben. "Sie stirbt mir unter der Hand weg", berichtet N. Was er am Telefon nicht mitbekommt: Praktisch jede verfügbare Einsatzkraft der Polizei ist zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg nach Langweid.

