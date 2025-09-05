Icon Menü
Dringender Wohnraummangel in Gersthofen: Lösungen für bezahlbare Wohnungen gesucht

Kommentar

Mangelware Wohnungen: Antworten sind dringend

Die Nachfrage nach Wohnungen ist in einer Stadt wie Gersthofen mit vielen Arbeitsplätzen groß. Doch wer etwas sucht, muss sich in Schlangen einreihen. Was tun?
Von Regine Kahl
    • |
    • |
    • |
    Bezahlbare Wohnungen sind in Gersthofen dringend gesucht.
    Bezahlbare Wohnungen sind in Gersthofen dringend gesucht. Foto: Silvio Wyszengrad (Symbolfoto)

    Gersthofen als Wirtschaftsstandort boomt seit vielen Jahren, immer neue Firmen siedeln sich an. Damit steigt weiter die Nachfrage nach Wohnungen in der Stadt, um genau zu sein: nach bezahlbaren Wohnungen. Wenn Menschen über die Hälfte ihres Verdienstes allein fürs Wohnen ausgeben müssen, sorgt das für Frust und Überforderung. Die fehlenden Wohnungen betreffen nicht nur Beschäftigte, sondern auch ältere Gersthofer und Gersthoferinnen, die gerne ihr Haus verkaufen würden, um sich zu verkleinern. Jungen Familien auf der Suche nach einem Heim würde dies zugleich helfen.

