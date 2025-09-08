Drogen-Report: Deshalb gibt es deutlich weniger Rauschgiftdelikte im Augsburger Land

Wer mit Cannabis unterwegs ist oder an dafür geeigneten Plätzen kifft, macht sich nicht mehr strafbar. Seit April vergangenen Jahres ist das so. Das wird auch beim Blick auf die Kriminalstatistik der Polizei deutlich. Während vor der Legalisierung noch beinahe jeden Tag ein Kiffer im Landkreis der Polizei ins Netz ging, gibt es heute deutlich weniger Verstöße im Zusammenhang mit der inzwischen teillegalisierten Droge. Was hat sich seit der Legalisierung verändert?
Landkreis Augsburg
