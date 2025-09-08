Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Drogen-Report Augsburg-Land: Deshalb gibt es deutlich weniger Rauschgiftdelikte im Landkreis Augsburg

Landkreis Augsburg

Drogen-Report: Deshalb gibt es deutlich weniger Rauschgiftdelikte im Augsburger Land

Die Anzahl an Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich halbiert, seitdem Kiffen legal ist. Bei der Suchtfachambulanz spielt die Droge dennoch eine große Rolle.
Von Philipp Kinne
    • |
    • |
    • |
    Cannabis in der Tasche zu haben, ist seit der Teillegalisierung unter bestimmten Voraussetzungen legal. Das hat deutliche Auswirkungen auf die Statistik der Polizei.
    Cannabis in der Tasche zu haben, ist seit der Teillegalisierung unter bestimmten Voraussetzungen legal. Das hat deutliche Auswirkungen auf die Statistik der Polizei. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    Wer mit Cannabis unterwegs ist oder an dafür geeigneten Plätzen kifft, macht sich nicht mehr strafbar. Seit April vergangenen Jahres ist das so. Das wird auch beim Blick auf die Kriminalstatistik der Polizei deutlich. Während vor der Legalisierung noch beinahe jeden Tag ein Kiffer im Landkreis der Polizei ins Netz ging, gibt es heute deutlich weniger Verstöße im Zusammenhang mit der inzwischen teillegalisierten Droge. Was hat sich seit der Legalisierung verändert?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden