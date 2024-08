Erfolgreiche Schatzsuche mit Islandpferden

Am Morgen hatten alle kräftig pustend die Regenwolken verscheucht. So konnten die Kinder ihren Ferien-Vormittag bei herrlichstem Wetter auf dem Islandpfedehöfle Therapiegarten Apfelbaum in Druisheim genießen. Dort finden neben den täglichen Reit- und Therapiestunden bei Reitpädagogin Uschi Apfelbaum auch beliebte Ferienkurse statt. Bei der „Schatzsuche mit Islandpferden“ erfuhren die Kinder viel über artgerechte Pferdehaltung und durften im Stall mithelfen. Beim Ausritt mit Fährtensuche mussten sie Fragen beantworten. Alle halfen zusammen – und so war der Schatz schnell gefunden. (AZ)

