E-Bike aus einer Tiefgarage gestohlen

Aus einer Tiefgarage in der Stadtberger Virchowstraße ist ein E-Bike gestohlen worden. Laut Polizei wurde das Rad zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, gestohlen. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (AZ)

