E-Bike aus Stadtberger Tiefgarage wird gestohlen - Zeugenaufruf der Polizei

Stadtbergen

E-Bike aus einer Tiefgarage gestohlen

In Stadtbergen ist ein E-Bike gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem E-Bike-Diebstahl in Stadtbergen.
    Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem E-Bike-Diebstahl in Stadtbergen. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

    Aus einer Tiefgarage in der Stadtberger Virchowstraße ist ein E-Bike gestohlen worden. Laut Polizei wurde das Rad zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, gestohlen. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (AZ)

