Ein versperrtes E-Bike der Marke Cube wurde am Mittwoch zwischen 10 und 13 Uhr in der Hauptstraße in Stadtbergen gestohlen. Das Pedelec hat laut Polizei einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeuginnen und Zeugen können Hinweise zur Tat telefonisch unter 0821 3232610 mitteilen. (diba)

