Einzigartig in Südbayern: BRK weiht E-Bike-Staffel ein

Aktivitäten in der freien Natur erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Ob Wandern, Jogging, Mountainbike oder auch jagdliche Aktivitäten. Ein medizinischer Notfall ist nicht immer zu vermeiden. Oft ist es dann aber nur schwer möglich, den Betroffenen mit den herkömmlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. So entstand in der Rot-Kreuz-Bereitschaft Dinkelscherben-Zusmarshausen die Idee, eine E-Bike Staffel aufzubauen, um bei derartigen Fällen schnelle Ersthilfe leisten zu können.

