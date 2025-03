Was mit dem Elektroschrott aus dem Landkreis Augsburg geschieht

Weltweit wächst keine Abfallart so stark wie der Elektromüll. Genau hier ist das richtige Recycling besonders wichtig. Doch bislang werden nicht genügend kaputte oder ausgemusterte Elektrogeräte fachgerecht gesammelt. Viele verstauben in Schubladen oder werden fälschlicherweise in den Restmüll geworfen. Mit einer Kampagne sollen nun auch im Landkreis Augsburg Menschen motivierte werden, E-Schrott richtig zu entsorgen.

Dieses Ziel hat die zweiwöchige Aktion „Jedes Kabel zählt! Deutschland sammelt E-Schrott“. In ganz Deutschland versuchen die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) und viele andere Partner bis zum 23. März, den Bürgerinnen und Bürgern die Schonung der Ressourcen, die korrekte E-Schrott-Entsorgung und die nachhaltige Entlastung der Umwelt näherzubringen. Anlass dafür ist der Global Recycling Day am 18. März. Mithilfe von Aufklärungs- und PR-Aktionen versuchen Kommunen, Unternehmen und Entsorgungsbetriebe in den Dialog mit den Menschen zu kommen. Unterstützt werden sie dabei vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und dem Umweltbundesamt.

Erfolg ist in Augsburg deutlich sichtbar

Auch im Landkreis Augsburg hat die Sammelfreude in den vergangenen Jahren etwas abgenommen. Wurden 2015 noch 1309 Tonnen an Elektrogroßgeräten gesammelt, waren es 2024 nur noch 984 Tonnen. Am niedrigsten war der Wert im Jahr 2019. Hier betrug die Gesamtmenge lediglich 858 Tonnen. Bei den Elektrokleingeräten, wie zum Beispiel Handys, kann man keinen so deutlichen Rückgang erkennen. Über die Jahre schwankt der Gesamtwert jeweils um einige Tonnen. Im direkten Vergleich zwischen 2015 und 2024 hat er sich aber um rund elf Tonnen auf 818,24 Tonnen vermehrt.

Genau deshalb ist es so wichtig, deutlich zu machen, wie und wo man seinen Elektromüll entsorgen kann. Viele Bau- und Supermärkte oder auch Elektrofachmärkte nehmen kleine Elektrogeräte zurück, auch ohne Neukauf. Für die größeren Geräte gibt es Wertstoffsammelstellen, bei denen man seinen Müll kostenlos abgeben kann. Von dort aus wird er dann zum Recycling gebracht. Dabei werden wichtige Rohstoffe wieder zurückgewonnen und können wiederverwendet werden.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb im Landkreis Augsburg erinnert daran, dass Elektrogeräte auf den Wertstoffhöfen in den einzelnen Kommunen gesammelt werden. Von dort aus werden die gesammelten Geräte an einen zertifizierten Vertragspartner des Landkreises Augsburg weitergegeben. Dort werden die Produkte vorsortiert und per Hand oder mithilfe von Maschinen zerlegt. Ziel ist eine möglichst hohe Rückgewinnung der verwendeten Rohstoffe.