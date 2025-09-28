Autofahrerin übersieht jungen E-Scooter-Fahrer

Eine Autofahrerin wollte am Donnerstagabend um 19.30 Uhr in Gersthofen auf ein Grundstück einbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei jedoch einen 16-Jährigen, der auf einem E-Scooter. Diesen lenkte ein 16-Jähriger, der auf dem Gehweg in der Augsburger Straße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war.

E-Scooter-Fahrer muss ins Krankenhaus

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. (AZ)