E-Scooter-Fahrer muss nach in Gersthofen laut Polizei ins Krankenhaus

Gersthofen

Autofahrerin übersieht jungen E-Scooter-Fahrer

Eine Autofahrerin hat laut Polizei in Gersthofen einen E-Scooter-Fahrer übersehen. Sie stieß mit ihrem Wagen gegen den 16-Jährigen. Der musste ins Krankenhaus.
    Nach einem Unfall in Gersthofen muss ein junger E-Scooter-Fahrer ins Krankenhaus.
    Nach einem Unfall in Gersthofen muss ein junger E-Scooter-Fahrer ins Krankenhaus. Foto: Florian Ankner

    Eine Autofahrerin wollte am Donnerstagabend um 19.30 Uhr in Gersthofen auf ein Grundstück einbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei jedoch einen 16-Jährigen, der auf einem E-Scooter. Diesen lenkte ein 16-Jähriger, der auf dem Gehweg in der Augsburger Straße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war.

    E-Scooter-Fahrer muss ins Krankenhaus

    Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. (AZ)

