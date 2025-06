Mit schweren Kopfverletzungen musste am Dienstagabend ein Mann ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Mitteilung der Polizei war der 64-Jährige zuvor mit einem E-Scooter in der Mühlstraße in Fischach unterwegs gewesen.

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers stürzte er auf die Straße. Ein Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus (AZ)