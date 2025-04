Gersthoferinnen und Gersthofer können sich auf neue Lokale freuen. Denn in der Gastro-Szene der Stadt gibt es Neuheiten. Eine davon ist ein neuer Dönerladen in der Gersthofer Innenstadt. Mit „Echte Bärliner“ kommt eine neue Filliale einer in der Region bekannten Kette nach Gersthofen. Das ist nicht die einzige Neueröffnung im April.

Lisa Bäuml Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis