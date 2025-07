Für Edeltraud Sommer aus Bonstetten geht‘s zum 90. Geburtstag hoch hinaus

Edeltraud Sommer aus Bonstetten hat ihren 90. Geburtstag gefeiert. Viele Gratulanten gaben sich bei der Jubilarin, die von ihren Freunden Traudl genannt wird, die Türklinke in die Hand. Auch Bonstettens Bürgermeister Anton Gleich schaute vorbei, brachte Blumen und ein Weinpräsent mit. „Aus Gersthofen!“, strahlte Traudl Sommer. Schließlich war sie dort lange Jahre zuhause gewesen und hatte gemeinsam mit ihrem Ehemann Helmut ein Lebensmittelgeschäft betrieben. 1976 hatte das Ehepaar dann in Bonstetten gebaut.

Heute fühlt sich die Jubilarin auch nach dem Tod ihres Gatten hier einfach wohl. „Natürlich tragen die vielen guten Freunde dazu bei, aber auch die wunderschöne Natur im Holzwinkel - einfach schön“, sagt sie.

Auf dem Forggensee und über dem Bodensee

Da die Seniorin sehr rüstig ist, lud sie ihren engsten Freundeskreis zu einer Rundfahrt auf dem Forggensee ein. Doch damit nicht genug. Die Gäste hatten sich ein ganz besonderes Geschenk ausgedacht. Der Gasballon in Form eines Zeppelins mit den Portraits der Beteiligten verriet schon alles. In Friedrichshafen absolvierte die rüstige Edeltraud Sommer zusammen mit einer Freundin einen Zeppelinflug über den Bodensee. Strahlend verkündete das Geburtstagskind hinterher in die Runde: „Dass ich das machen darf! Ihr seid die Besten!“ (Ursula Puschak)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!