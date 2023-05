Geparktes Auto wird in Edenbergen stark beschädigt

Vermutlich im Vorbeifahren streift ein anderes Fahrzeug in Edenbergen ein geparktes Auto. Die Polizei vermutet, dass es ein Baustellenfahrzeug oder Traktor war.

Ein erheblicher Sachschaden ist bei einem Unfall am Montag in Edenbergen entstanden. Der Verursacher hat sich allerdings unerkannt vom Unfallort entfernt.

Nach Auskunft der Polizei wurde das Fahrzeugheck eines am rechten Straßenrand der Forststraße geparkten Autos offenbar im Vorbeifahren so stark beschädigt, dass ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand. Passiert ist der Unfall zwischen 19.20 und 23 Uhr. Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich eventuell um ein Baustellenfahrzeug oder einen Traktor gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)