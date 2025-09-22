Ein Wiedersehen, das den Lehrlingen von einst viel Freude macht

63 junge Leute haben 1965 in der Ausbildungsstätte der damaligen Deutschen Bundespost ihre Lehrzeit zum Fernmeldehandwerker im öffentlichen Dienst begonnen. Nun haben sich 20 von ihnen im Wirtshaus am Sportplatz in Gersthofen zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder getroffen, um Erinnerungen an die gemeinsame Lehrzeit auszutauschen.

Einer kam aus Sonthofen

Die Lehrlinge kamen damals aus dem gesamten schwäbischen und bayerischen Bereich nach Augsburg, den weitesten Weg in die Fuggerstadt hatte ein Schüler aus Sonthofen.

Mittlerweile war es nach 1995, 2005, 2010 und 2015 die fünfte Zusammenkunft der Ehemaligen. Die einstigen Auszubildenden Wolfgang Appel, Walter Lenz und Heinz Neumann hatten weder Zeit noch Mühe gescheut, das Treffen zu organisieren. Über einige Stunden wurden in Gersthofen Erinnerungen ausgetauscht, Anekdoten erzählt und es durfte auch herzlich über so machen Lehrlingsstreich gelacht werden.

Das nächste Treffen soll nach dem Wunsch von Heinz Neumann nicht allzu lange hinausgezögert werden. In zwei Jahren soll es über die Bühne gehen. (Peter Heider)

