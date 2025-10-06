Icon Menü
Ehemalige Schüler der Landwirtschaftsschule Schwabmünchen treffen sich

Schwabmünchen

Einer kommt sogar aus Kanada zum Klassentreffen nach Schwabmünchen

50 Jahre nach dem Besuch der örtlichen Landwirtschaftsschule kommen die damaligen Absolventen erneut zusammen. Das soll kein Einzelfall bleiben.
    Gute Laune herrschte beim Treffen der Schüler der Landwirtschaftsschule Schwabmünchen, Schuljahrgang 1973/75.
    Gute Laune herrschte beim Treffen der Schüler der Landwirtschaftsschule Schwabmünchen, Schuljahrgang 1973/75. Foto: Konradine Knoll

    Aus einem außergewöhnlichen Anlass haben sich die Schüler der Landwirtschaftsschule Schwabmünchen, Schuljahrgang 1973/75, getroffen. Der für alle Ehemaligen freudige Grund war der Besuch des einstigen Mitschülers Johann Strohmeier.

    1985 ausgewandert

    Der hatte eine weite Reise hinter sich: Strohmeier wanderte 1985 von Mittelstetten nach Kanada aus und lebt seither in der Nähe von Toronto. Dort betreibt er mit seiner Familie eine Farm inklusive Schafzucht. Bei Kaffee und Kuchen verging der Nachmittag in lockerer Diskussionsrunde nach Ansicht der Beteiligten schnell. Die Männer äußerten den klaren Wunsch, sich zu einem späteren Termin erneut gesund und munter in Schwabmünchen zu treffen. (Konradine Knoll)

