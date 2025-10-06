Einer kommt sogar aus Kanada zum Klassentreffen nach Schwabmünchen

Aus einem außergewöhnlichen Anlass haben sich die Schüler der Landwirtschaftsschule Schwabmünchen, Schuljahrgang 1973/75, getroffen. Der für alle Ehemaligen freudige Grund war der Besuch des einstigen Mitschülers Johann Strohmeier.

1985 ausgewandert

Der hatte eine weite Reise hinter sich: Strohmeier wanderte 1985 von Mittelstetten nach Kanada aus und lebt seither in der Nähe von Toronto. Dort betreibt er mit seiner Familie eine Farm inklusive Schafzucht. Bei Kaffee und Kuchen verging der Nachmittag in lockerer Diskussionsrunde nach Ansicht der Beteiligten schnell. Die Männer äußerten den klaren Wunsch, sich zu einem späteren Termin erneut gesund und munter in Schwabmünchen zu treffen. (Konradine Knoll)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!