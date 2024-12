Zimmerbrand in der Nacht: Ehepaar wird leicht verletzt

Mitten in der Nacht vor Heiligabend musste in Aystetten im Steinrieselweg die Feuerwehr anrücken: In einem Zimmer im Untergeschoss eines Einfamilienhauses war gegen kurz vor ein Uhr ein Brand ausgebrochen, der gelöscht werden musste.

In einer ersten Einschätzung der Feuerwehr vor Ort hieß es, dass der Brand auch auf weitere Bereiche im Erdgeschoss übergegriffen habe. Die starke Rauchentwicklung hielt lange an. Laut Polizei war ein Ehepaar im Haus gewesen, das sich noch ins Freie retten konnte. Der Mann und die Frau wurden leicht verletzt, so die Polizei. Eine Person kam mit dem Rettungsdienst in die Uniklinik Augsburg und die andere Person wurde vor Ort ambulant vom Rettungsdienst behandelt, so der Einsatzleiter der Polizei.

Die Brandursache in Aystetten ist noch unklar

Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden liegt laut Polizei nach ersten vorsichtigen Schätzungen bei mindestens 50.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Vor Ort hat in der Nacht die Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Aystetten, Hammel und Neusäß mit insgesamt rund zehn Einsatzfahrzeugen. Außerdem waren der Rettungsdienst und der Notarzt vor Ort. Nach den Löscharbeiten übernahm die Feuerwehr noch eine Brandwache und konnte gegen 4.30 Uhr einrücken.(kar)