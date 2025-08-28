Wem gehört der Ehering?

Wer hat seinen Ehering verloren? Dem Fundamt in Stadtbergen wurden mitgeteilt, dass ein Ehering gefunden wurde. Darauf weist die Stadt jetzt auf ihren Internetseiten hin. Der Ring ist mit der Innengravur „Florentina“ und dem Datum der Eheschließung im Jahr 2014 versehen. Er wurde offenbar vor einiger Zeit im Bereich des Ziegelweihers gefunden und wird seither vom Finder aufbewahrt, wie es im Fundamt heißt. Der Eigentümer des Rings wird gebeten, sich unter Telefon 0821/2438-181 beim Fundamt zu melden. (AZ)

