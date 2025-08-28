Icon Menü
Ehering in Stadtbergen gefunden – Wer vermisst seinen Ring mit Gravur?

Stadtbergen

Wem gehört der Ehering?

In Stadtbergen wurde vor Kurzem ein gravierter Ehering gefunden. Der Eigentümer kann sich beim Fundamt melden.
    Das Fundamt Stadtbergen meldet, dass ein Ring mit der Inschrift „Florentina“ gefunden wurde. (Symbolbild)
    Das Fundamt Stadtbergen meldet, dass ein Ring mit der Inschrift „Florentina“ gefunden wurde. (Symbolbild) Foto: privat, dpa/Handout (Symbolbild)

    Wer hat seinen Ehering verloren? Dem Fundamt in Stadtbergen wurden mitgeteilt, dass ein Ehering gefunden wurde. Darauf weist die Stadt jetzt auf ihren Internetseiten hin. Der Ring ist mit der Innengravur „Florentina“ und dem Datum der Eheschließung im Jahr 2014 versehen. Er wurde offenbar vor einiger Zeit im Bereich des Ziegelweihers gefunden und wird seither vom Finder aufbewahrt, wie es im Fundamt heißt. Der Eigentümer des Rings wird gebeten, sich unter Telefon 0821/2438-181 beim Fundamt zu melden. (AZ)

