Auto kommt bei Ehgatten von Fahrbahn ab

Nach einem Unfall zwischen Ehgatten und Kruichen ist ein 21-Jähriger leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann am Dienstag gegen 15.40 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Kruichen kommend unterwegs. In einer leichten Linkskurve kurz nach der Überquerung des Weldenradweges kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr in ein Gebüsch, wo sich das Fahrzeug um die eigene Achse drehte. Dort blieb das Fahrzeug liegen. Ein Zeuge beobachtete den Verkehrsunfall. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Feuerwehr Adelsried war mit fünf Kräften vor Ort und sicherte die Unfallstelle. (kinp)

