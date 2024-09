Wegen einer Baumaßnahme wird der Steig der „Haltestelle Ehingen, Mühle“ am Mühlberg bis zum 30. September an die Hauptstraße verlegt. Die AVV-Linien 404 und 412 halten Richtung Allmannshofen an Steig E an der Hauptstraße. Mobile Fahrplanauskunft mit dem Handy in Echtzeitdaten gibt es in der App „meinAVV“ oder im Web unter http://fahrtauskunft.avv-augsburg.de. (AZ)