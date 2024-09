Am Samstag, 14. September, findet der „Sortierte Flohmarkt Rund ums Kind“ statt. Das Gemeinschaftsprojekt des Ehinger Elternbeirats und des Vereins DorfErleben Allmannshofen beginnt um 10 Uhr in der Ehinger Gemeindehalle in der Keltenstraße. Schwangere dürfen ab 9 Uhr rein, um 12 Uhr endet die Veranstaltung. (AZ)