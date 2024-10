Autorenlesung mit Ehepaar Stuchly für Kinder in der Bücherei

Die Ehinger Gemeindebücherei Schmökerecke veranstaltet eine Lesung für Kinder zwischen vier und acht Jahren mit dem Autorenehepaar Melanie und Benjamin Stuchly am Montag, 21. Oktober, ab 16 Uhr. Die beiden lesen aus dem neuen, zweiten Band ihrer Feuerkopf-Reihe, in dem es um eine spannende Reise auf der Suche nach den Wasserknilchen geht. Im Anschluss an die Lesung gibt es für die Kinder eine gemeinsame Feuerkopf-Bastelaktion. Außerdem signieren die Autoren Bücher, die vor Ort gekauft werden können. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. (AZ)

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis