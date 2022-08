Landesstiftung unterstützt Kirchensanierung in Ehingen

Wenn Politiker in offizieller Funktion in die Kirche gehen, dann geht es oft ums Geld. Ein aktuelles Thema verschärft die Lage.

Seit rund zwei Jahren laufen nun die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Frauenkirche in Ehingen. Pfarrer Norman D'Souza, Kirchenpflegerin Centa Kratzer, Bürgermeister Franz Schlögel tauschten sich kürzlich mit Stimmkreisabgeordnetem Georg Winter über den Baufortschritt an der über 500 Jahre alten Marien-Wallfahrtskirche aus.

Die Finanzierung des 1,7-Millionen-Projektes stelle eine große Kraftanstrengung für die Kirchenverwaltung dar, die sich durch die aktuellen Baupreissteigerungen noch verschärft, so die Kirchenpflegerin Centa Kratzer. Umso erfreulicher sei es, dass neben der Bischöflichen Finanzkammer die kommunalen Fördergeber einschließlich der Bayerischen Landesstiftung das aufwendige Projekt unterstützen. "Ein Zuschuss in Höhe von 115.000 Euro fließt vonseiten der Stiftung in die Maßnahme", so Winter, der im Stiftungsrat sitzt.

Minister Piazolo besucht Wahllfahrtskirche und Herrgöttle

Die Bayerische Landesstiftung verdankt ihre Gründung der Vereinigung der Bayerischen Staatsbank mit der Vereinsbank. Der Verkaufserlös wurde damals als Grundstock hergenommen. Seit der Gründung der Stiftung wurden im kulturellen und sozialen Bereich für über 12.700 Projekte Zuschüsse mit einem Gesamtvolumen von rund 694 Millionen Euro bewilligt.

Um die Sanierung einer Kirche ging es auch beim Besuch des bayerischen Kultusministers Michael Piazolo in Biberbach Ende der vergangenen Woche (wir berichteten). Dorthin hatte ihn der Biberbacher FW-Abgeordnete Johann Häusler eingeladen.

Im Mittelpunkt des Ministerbesuchs standen die berühmte Wallfahrtskirche sowie das Herrgöttle . Die Kirche geht auf die Bauernkriege zurück – in diesem Zusammenhang kam das ehrwürdige Kreuz durch einen Wein- und Salzhändler nach Biberbach. Sein Pferdegespann blieb am Kirchberg stecken, was als Zeichen Gottes gesehen wurde, sodass das Kreuz an diesem historischen Ort verblieb.

Pfarrer Ulrich Lindl empfing den Besuch aus München und führte ihn durch seine Kirche, die Ziel der einst sechstgrößten Wallfahrt nördlich der Alpen ist. Dabei wies Pfarrer Lindl auf die aufwendigen Restaurierungsmaßnahmen hin und bat diesbezüglich um Unterstützung. Kultusminister Piazolo war sichtlich beeindruckt von der Pracht und Wirkung des Gotteshauses und seiner Historie. (AZ)