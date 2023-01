Bürger spenden für ambulante Krankenpflege

In Ehingen wurden Adventsfenster geschmückt. Wem das gefiel, konnte für einen guten Zweck spenden. Das führte zu einem guten Ergebnis.

Zahlreich beteiligten sich die Bürgerinnen und Bürger an der Adventsfensteraktion in der Gemeinde Ehingen, schmückten Fenster mit schöner Dekoration und luden Besucherinnen und Besucher zum Verweilen ein. Dabei gab es auch die Möglichkeit, die Aktion mit einer freiwilligen Spende zu unterstützen. Markus Gump, der Organisator der Aktion 2022, zeigte sich sehr erfreut über die positive Resonanz und konnte nun das Spendenergebnis in Höhe von 842 Euro an den „Verein für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung“ übergeben.

Dessen Vorsitzender, Hemut Wech, nahm zusammen mit seinen Vorstandskollegen Alois Hammerl und Franz Zwerger den Geldbetrag dankend entgegen. Die Spendenübergabe fand symbolisch am Fahrzeug des Vereins statt, das für den ehrenamtlichen begleitenden Fahrdienst (Arztbesuche, Einkäufe, Behördengänge etc.) bereitsteht. Unterstützt wird damit unter anderem die Mobilität von Menschen mit Krankheit oder im Alter für ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden. (moma)

