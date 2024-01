Ehingen

05:00 Uhr

Der Wohnort Ehingen im Check: So fällt das Ergebnis aus

Plus In der kleinen Gemeinde Ehingen gibt es eine hohe Lebensqualität. Doch eine Expertin sieht Handlungsbedarf bei leerstehenden Gebäuden, Brachen und Baulücken.

Von Steffi Brand

Würde es eine Checkliste für die Punkte geben, die eine kleine Gemeinde attraktiv, vital und lebenswert machen, so hätte diese Liste in der Gemeinde Ehingen einige grüne Haken. Das war – kurz zusammengefasst – das, was Gertrud Bittl-Dinger, Landschaftsarchitektin bei Eger & Partner, im Rahmen der Ehinger Gemeinderatsitzung präsentierte. Sie stellte die ersten Ergebnisse des sogenannten Vitalitätschecks dar, bei dem es mit Blick auf Demographie, statistische Daten, den Immobilienmarkt, die Erreichbarkeit und die Versorgung sowie die Themen Kinderbetreuung und Wohnen im Alter um Entwicklungspotenziale der Gemeinde geht.

Gertrud Bittl-Dinger präsentierte Zahlen, Daten und Fakten, lobte den Ort für die Vielzahl an Vereinen, für die Angebote für Jung und Alt – wie zum Beispiel für den Fahrdienst für Senioren, den Jugendraum, das Ferienprogramm und die Betreuungsangebote für Kinder –, betonte die Nähe zu Nordendorf, wo es zahlreiche Versorgungseinrichtungen gibt und hob auch hervor, dass es sogar in Ehingen selbst einen Hofladen, einen Gastronomiebetrieb, kleinere Gewerbebetriebe sowie ein Bürgerhaus in Ortlfingen und eine Kneippanlage am Bach gibt. Doch hier und da zeigte die Landschaftsarchitektin auch auf, dass sich ein Wandel im Ort abzeichnet – in sozialer, städtebaulicher und funktionaler Form.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen