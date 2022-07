Ehingen feiert seine neue Dorfmitte zwei Tage lang

Jahrelang wurde am Gemeindezentrum geplant und gebaut. Seit Herbst ist es fertig und wird jetzt mit einer großen Feier eingeweiht.

Eine zweitägige Feier für die neue Dorfmitte: Mit dem Open-Air-Konzert "Ehingen singt und klingt" und kirchlicher Segnung samt Tag der offenen Tür wird in Ehingen das neue Gemeindezentrum am 30. und 31. Juli gebührend gefeiert. Das Großprojekt - mit Neubau einer Mehrzweckhalle, Sanierung und Erweiterung des Kinderhauses Ringelreihen und Gestaltung der Außenanlagen - ist abgeschlossen. Seit Oktober werden die Räume genutzt, die Gemeinde freut sich, "dass sie nun auch offiziell in Betrieb genommen werden", so Bürgermeister Franz Schlögel.

Die neue Ehinger Halle hat rund 400 Quadratmeter

Für Sport, Musik, Kultur & Co bietet die 400 Quadratmeter große Halle Platz, für die vor knapp drei Jahren der Spatenstich erfolgte. Parallel dazu erfolgte die Sanierung des Kinderhauses. Ein Anbau verbindet den Neubau und das Bestandsgebäude und schafft Raum für vielerlei Aktivitäten der Bürger, Gruppen und Vereine. Integriert wurde ebenso die Gemeindebücherei Schmökerecke und der Schützenverein mit neuen elektronischen Schießständen.

Die Gemeinde sieht sich mit dem Gesamtprojekt, das mit dem Dorferneuerungsprozess geschaffen wurde, für die Zukunft gut gerüstet. Barrierefrei zeigt sich der Gesamtkomplex, bei der Planung standen neben der Zweckmäßigkeit weitere wichtige Kriterien eines zeitgemäßen Bauwerks im Blick, wie moderne Brandschutz- und Sicherheitstechnik oder Energieeffizienz. Hohe Förderungen aus unterschiedlichen Töpfen unterstreichen dabei die Bedeutung des zukunftsträchtigen Projekts. Für Bürger und Interessierte öffnen sich am Sonntag, 31. Juli, die Türen. Die Eröffnungsfeier mit Ansprachen und geladenen Gästen findet um 14 Uhr statt, anschließend Segnung und Möglichkeit zur Besichtigung (bis 18 Uhr).

Am Samstagabend heißt es "Ehingen singt und klingt"

Bereits am Vorabend, 30. Juli, gibt es ab 18 Uhr mit dem Open-Air-Konzert "Ehingen singt und klingt" ein musikalisches Schmankerl. Die vielfältigen Musikgruppen und Chöre der Gemeinde - Kinderchor, musikalische Früherziehung, Projektchor Da Capo, Männergesangsverein, Chorbande und Bläsergruppen der Ehinger Musikanten - konzertieren auf der neuen, überdachten, knapp 60 Quadratmeter großen Außenbühne des Gemeindezentrums.

Diese war ein lang gehegter Wunsch des "musikbegeisterten Dorfes", in dem sehr viele Bürger musikalisch in einer Gruppe/Chor aktiv sind. Im Anschluss an das Konzertprogramm bietet sich die Möglichkeit für spontane Auftritte: "Open stage", das heißt offene Bühne für Musiker und Künstler. Bei Einbruch der Dunkelheit gibt es eine Feuershow, der Abend bietet weiter die Möglichkeit, sich zwischen 19 Uhr und 21 Uhr für die Knochenmarks-Spenderkartei (Kampf gegen Blutkrebs) typisieren zu lassen. Für das leibliche Wohl sorgen die Ortsvereine.

Lesen Sie dazu auch