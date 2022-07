Ehinger Feuerwehr erhält den Segen für ihre zwei neuen Autos

Plus Die ersten Einsätze haben sie schon hinter sich. Nun wurden die beiden neuen Fahrzeuge der Feuerwehr Ehingen gesegnet. Doch das war noch nicht alles.

Die ersten Einsätze haben beide Fahrzeuge bereits absolviert - nun haben sie auch den kirchlichen Segen erhalten: das neue Feuerwehr-Löschfahrzeug der Ehinger Feuerwehr und das First-Responder-Fahrzeug der Ersthelfer-Einheit Nordendorf/Ehingen. Warum sich damit für einige ein Traum erfüllt hat.