Ehinger Musikanten zeigen ihr Können

Beim Konzertabend in der Gemeindehalle Ehingen gab es konzertante Blasmusik und eine Überraschung zum Schluss.

Der Konzertabend der Ehinger Musikanten stand unter dem Motto "Musik von der Grünen Insel" - Konzertliteratur für Blasorchester aus Irland und dem Vereinigten Königreich.

Unter der Leitung von Thomas Nieberle zeigten die Ehinger Musikanten in der Gemeindehalle die Bandbreite ihres Könnens im Bereich der konzertanten Blasmusik: Nach Eröffnung mit der "Jupiter Hymn" von Gustav Holst standen mit "Irish Sketches" und der "English Folk Song Suite" zwei zentrale Werke auf dem Programm: "Irish Sketches" vertont von Luc Gistel beinhaltet eine Sammlung typischer irischer Melodien, die als schelmenhafte Elfen- und Zauberwesen aus der irischen Sagenwelt direkt in die Ohren der Zuhörer huschten. Im Kontrast dazu das große klassische Werk für Blasorchester die "English Folk Song Suite" von Ralph Vaughn Williams.

Die Ehinger entführen musikalisch nach Irland

Die Ehinger Musikanten intonierten dieses dreisätzige Werk in der Originalversion des Komponisten aus dem Jahr 1923. Weitere Highlights des Konzertabends waren die Suite mit Arrangements aus den weltbekannten Melodie- und Percussionsounds von "Lord of the Dance" arrangiert von Frank Bernats, sowie die Filmmusik aus dem US-amerikanischen Animationsfilm "Merida-Legende der Highlands", der den Lebensweg der sagenhaften Bogenschützin Merida beschreibt. Das Programm wurde abgerundet mit aufwendigen Arrangements der irisichen Volkslieder "Danny Boy" (Arrangeur Warren Barker), "To a Wild Rose" (Arrangeur Philip Sparke) und "Auld Lang Syne" (deutscher Titel: "Nehmt Abschied Brüder).

Der Dank des Vorsitzenden Matthias Matzka richtete sich nicht nur an die Konzertbesucher, sondern auch an die Spendenbereitschaft vieler Vereinsmitglieder im Rahmen der Sponsoringaktion "Röhrenglocken". Mithilfe der Spenden konnte ein Röhrenglockenset im Wert von 3.000 Euro finanziert werden, die Röhrenglocken waren bei diesem Konzertprogramm zum ersten Mal im Einsatz. Der Konzertabend war auch Bühne für eine Ehrung der besonderen Art: Als erste Ehinger Musikerin überhaupt wurde die Klarinettistin Rebecca Kratzer für die bestandene D3 Leistungsprüfung geehrt. (AZ)