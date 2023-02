Ehinger Narren setzen auf Livemusik und viel Fantasie

Plus Auch zwischen Ehingen und Ortlfingen waren am Faschingsdienstag die Narren unterwegs. Bei diesem Umzug setzten die Teilnehmenden auf viel Fantasie.

Bunt und närrisch mit viel Fantasie und wenig PS – so schlängelte sich der Ehlfinger Faschingszug am Dienstagnachmittag nach coronabedingter Zwangspause wieder von Ortlfingen nach Ehingen. Da hatten sich etwa Zwerge und Garde-Tänzerinnen, Klima-Kleber und Schulbildung-Aktivisten, D`Ehinger Gmoindsbotin oder Bauer und Bäuerin mit ihrer ewig lebenden Sau eingefunden und sie alle strahlten mit der Sonne um die Wette. Doch das war nicht alles.