Ein fast 900.000 Euro teures "Weihnachtsgeschenk"

Zunächst schienen die Kassen leer. Doch jetzt macht der Freistaat doch noch in diesem Jahr viel Geld für das Ehinger Gemeindezentrum locker.

Das neue Gemeindezentrum ist längst zum "Wohnzimmer" der Dorfgemeinschaft in Ehingen geworden. Für die 1000-Seelen-Gemeinde an der Schmutter war die Errichtung des Gebäudes, in der auch der örtliche Kindergarten Platz findet, eine historische Investition, die der Freistaat fördert. "Insgesamt fließen über 1,6 Millionen aus München nach Ehingen. Rund 1,3 Millionen Euro für die Gebäude und nochmals knapp 300.000 Euro für die Außenanlagen", erklärt Landtagsabgeordneter Dr. Fabian Mehring (FW).

Während gut 430.000 Euro bereits den Weg von der Isar an die Schmutter gefunden hatten, bereitete eine Mitteilung des Amtes für ländliche Entwicklung Bürgermeister Franz Schlögl und seinem Gemeinderat zuletzt Kopfschmerzen. Obwohl sämtliche Verwendungsnachweise bereits geprüft und die entsprechenden Bescheide erstellt waren, sollte der Großteil der Förderung erst im Herbst des Jahres 2023 fließen, weil die landesweiten Fördermittel vorzeitig ausgeschöpft waren. "Weil der Fördertopf leer war, hätten wir auf neues Geld aus dem nächsten Haushalt warten müssen, der erst nächstes Jahr im April im Landtag verabschiedet wird. Die Finanzierungslücke wäre solange bei der Gemeinde Ehingen hängen geblieben", erklärt Landespolitiker Mehring das Problem in einer Pressemitteilung.

Ehingen musste finanzielle Lücke schließen

Für die Gemeinde Ehingen bedeutete dies, dass ein Nachtragshaushalt mit einer aufwendigen Zwischenfinanzierung nötig wurde, um die Lücke bis zur Auszahlung der Fördermittel zu schließen. Im Zuge dessen wandte sich Bürgermeister Schlögl erneut an Mehring, der bereits bei der Einwerbung der Fördermittel mitgeholfen hatte. Mit Erfolg: Wie Schlögl und Mehring berichten, konnte nun eine Umschichtung von Haushaltsmitteln auf Landesebene vorgenommen werden, sodass weitere 867.500 Euro doch noch in diesem Jahr im Ehinger Gemeindesäckel ankommen.

"Weil Bürgermeister und Gemeinderat vorausschauend agiert und eine Zwischenfinanzierung mit flexibler Tilgung gewählt haben, können sie den hilfsweise aufgenommenen Überbrückungskredit nun entweder gleich wieder zurückzahlen oder für andere Projekte verwenden", sagt Mehring. Bürgermeister Franz Schlöge bedankte bei einem Ortstermin im Gemeindezentrum für die Unterstützung. (AZ)

