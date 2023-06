Ehingen

Für Franz Schlögel ist es schon die vierte Halbzeitbilanz als Bürgermeister

Plus Franz Schlögel trat im Jahr 2020 seine vierte Amtsperiode als Rathauschef der Gemeinde Ehingen an. So fällt seine Bilanz zur Halbzeit der Wahlperiode aus.

Von Steffi Brand

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Franz Schlögel: Ich erinnere mich vor allem an die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen in unserem Kinderhaus. Diese bescherten mir richtig viel Leben im Haus. Drei Kindergartengruppen mussten von Februar 2020 bis August 2021 im Rathaus untergebracht werden. Lediglich mein Büro ist mir noch geblieben, den Rest belagerte die Kindertagesstätte. Das ohnehin nicht besetzte Vorzimmer wurde zum Leitungsbüro. Im Sitzungssaal wurden die Krippenkinder betreut und im Saal und in einem Kellerraum waren Kindergartengruppen untergebracht. Aber letztendlich hat alles gut geklappt und ich war froh, dass die Eltern, das Personal und auch die Kinder dieses Provisorium so gut mitgetragen haben. Der Start des neuen Gemeinderats fiel ebenfalls in diese Zeit und wir mussten – aufgrund der Abstandsregeln – in andere Räume ausweichen. Und in all dem Wirrwarr sollten dann auch noch die Bauarbeiten für das Gemeindezentrum weiterlaufen.

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist ihre positivste Erinnerung?



Franz Schlögel: Sehr positiv ist mir in Erinnerung, dass wir mit der Kindertagesstätte im August 2021 in die neu gestalteten Räume umziehen konnten. Außerdem durften wir auch das Gemeindezentrum mit neuer Mehrzweckhalle in Betrieb nehmen und die Schützen und die Gemeindebücherei konnte in neue Räume einziehen. Das Gebäude wird rege genutzt und das freut mich. Ich habe sogar erfahren, dass ein anfänglicher Kritiker dieses Bauprojekts gesagt haben soll, dass der Bau sehr gelungen sei und seine Zweifel zerstreut wurden. Ich bekam das leider nicht persönlich zu Ohren, aber dennoch hat es mich gefreut und mir signalisiert, dass wir es richtig gemacht haben.

