Gemeindezentrum in Ehingen erhält ein Solardach

Plus PV-Anlage soll sich in sechs Jahren rechnen. Zudem kommt das Windkraftprojekt mit insgesamt vier Windrädern Schritt für Schritt voran.

Viele Ehinger nutzten die Möglichkeit, sich bei der Bürgerversammlung aus erster Hand über die Entwicklung der Gemeinde zu informieren. Gleich mehrere Tagesordnungspunkte drehten sich um erneuerbare Energien.

Ein Thema war die Windkraft, „ein Trend der Zeit“, wie Bürgermeister Franz Schlögel es formulierte. Zwischen Ehingen, Wortelstetten, Kühlenthal und Neuweiler gibt es ein Areal, auf dem vier Windräder möglich wären. Eine erste Abstimmung mit der Regierung von Schwaben und den Landratsämtern Augsburg und Dillingen hat bereits stattgefunden und etwa 20 Flächeneigentümer haben einem Pachtvertrag schon zugestimmt.