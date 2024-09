Klangreise für die Seele in der Ehinger Frauenkirche

In der Ehinger Frauenkirche findet am Sonntag, 22. September, um 18 Uhr eine Klangreise für die Seele statt. Markus Kerber, ein Musiker mit internationalen Auszeichnungen (Flöten und Saxophone) und Komponist und Liedermacher Robert Haas (Piano), verzaubern ihr Publikum in dieser meditativen Stunde. Sanfte Melodien nehmen den Hörer mit auf eine musikalische Reise. Während Robert Haas den Klavierpart spielt, führen Flöten, Saxofone und Klarinette die melodischen Linien mit Improvisationen aus. Zudem kommen indische Bambusflöten zum Klingen, die Markus Kerber für das Musical „König der Löwen“ in Hamburg schon gespielt hat. Die Wunsch- und Segenslieder, die zwischen den Instrumentaltiteln erklingen, schenken Kraft für den Alltag. Am Büchertisch kann man sich über das Schaffen der Künstler informieren.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. Der Spendenerlös wird verwendet für das Trauerprojekt „Ich bin traurig – Du bist da“ für Menschen mit einer geistigen Behinderung. (AZ)