Klangreise für die Seele in Ehingen

Einen ganz Glanzpunkt erlebten Besucherinnen und Besucher in der Ehinger Frauenkirche bei einem Konzert mit Robert Haas und Markus Kerber. Mit wohltuenden Instrumentalstücken und schönen Wunsch- und Segensliedern erzeugten die beiden Musiker eine wunderbare Klangvielfalt. Markus Kerber zeigte dabei sein Können an verschiedenen Flöten, Saxophonen und Klarinetten. Sogar indische Bambusflöten, die der Künstler bereits bei Musicals in Hamburg und Stuttgart gespielt hatte, kamen dabei zum Einsatz. Komponist und Liedermacher Robert Haas begleitete dabei am Klavier.

Nach dieser Klangreise für die Seele wird es in der Ehinger Frauenkirche am kommenden Sonntag, 6. Oktober, eine weite Veranstaltung geben. Mit einer Lichterprozession und einem anschließenden Abendimpuls wird das Festjahr in der Ehinger Frauenkirche beendet. Der Start für „Candle Light und MUSIK“ ist am 6. Oktober um 19 Uhr am Ehinger Gemeindezentrum. Nach einer Lichterprozession zur Frauenkirche wird es dort noch Impulstexte und Musik zu hören geben. Gestaltet wird diese Veranstaltung von der Ehinger ChorbandE. Bei schlechtem Wetter entfällt die Lichterprozession und es findet nur der Abendimpuls um 19 Uhr in der Frauenkirche statt. (AZ)