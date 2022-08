Ehingen feiert sein neues Dorfzentrum mit Open-Air und Segnung

Das Großprojekt hat Ehingen eine Millionensumme gekostet, ist aber eine Herzenssache für die Gemeinde. Besucher konnten sich einen ersten Eindruck verschaffen.

Viel Planungsaufwand, Zeit und Geld hat die Gemeinde in ihr Herzstück investiert – am Sonntag wurde das neue Gemeindezentrum von Ehingen eingeweiht. Bürgermeister Franz Schlögel sprach von einem „großen Festtag für unsere Gemeinde“. Mit kirchlicher Segnung, geladenen Gästen und Bürgern sowie viel Musik wurde die offizielle Inbetriebnahme gefeiert. Das Großprojekt entstand im Zuge der Dorferneuerung und umfasst den Neubau einer Mehrzweckhalle, die Erweiterung und Sanierung des Kinderhauses und Gestaltung der Außenanlagen. Die Gemeinde blickt dabei auf eine Investitionssumme von 5,4 Millionen Euro, wobei nach Abzug der Förderinitiative „Innen statt außen“ und Zuschüssen aus weiteren Fördertöpfen letztlich drei Millionen Euro an Eigenmitteln verbleiben.

Beste Stimmung herrschte beim Open-Air-Konzert "Ehingen singt und klingt" (im Hintergrund die neue Außenbühne). Foto: Veronika Sedlacek

Die Festredner sparten nicht mit lobenden Worten über das Gemeindezentrum in der Ortsmitte, das Räume schafft zur Begegnung und Entwicklung sozialer sowie kultureller Netzwerke. Architekt Rainer Wilhelm sprach von einem „bunten Blumenstrauß an Nutzung an einer zentralen Stelle“. Drei Generationen an Gemeinderäten hätten am gelungenen Gesamtwerk mitgewirkt, „bei der ersten wurde die Idee geboren, bei der nächsten fanden die Vorbereitungen statt und das aktuelle Gremium war maßgeblich für die intensive Bearbeitung und Umsetzung zuständig.“

Vize-Landrat Higl: Ein Aushängeschild für den Landkreis Augsburg

Der stellvertretende Landrat Dr. Michael Higl nannte das Projekt ein Aushängeschild im Landkreis, „nicht nur wegen des Gebäudes, sondern auch wegen der vorbildlichen Dorfgemeinschaft.“ Die Landtagsabgeordneten Georg Winter, Johann Häusler und Dr. Fabian Mehring gratulierten der Gemeinde zu ihrer Erfolgsgeschichte und dem Mut, das Projekt in Angriff genommen zu haben. Zu guter Letzt gratulierte Zweiter Bürgermeister Maximilian Becke dem Rathauschef Schlögel zu seinem 20-jährigen Dienstjubiläum und dankte ihm für sein Durchhaltevermögen und Engagement: „Ohne dich würde die Halle heute nicht stehen.“ Lang anhaltender Applaus der zahlreichen Gäste, darunter auch Bürgermeister der VG-Gemeinden, schloss an. Die Abiturientin Julia Dirr gestaltete den Festakt musikalisch am Piano.

Bei der Segnung des Gemeindezentrums, hier in der Bücherei Schmökerecke. V.l. Christian Kreye (Leiter Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben), Georg Winter, Dr. Michael Higl, Pfarrer Norman, Dr. Fabian Mehring, Johann Häusler, Franz Schlögel und Minstranten der Pfarrei St. Laurentius. Foto: Monika Matzner

Anschließend folgte die Segnung des Gemeindezentrums durch Pfarrer Norman D`Souza, er bat um Gottes Schutz und Segen „für alle Menschen, die sich hier begegnen.“ Für die Besucher öffneten sich anschließend die Türen. Mit großem Interesse wurden Kinderhaus, die Bücherei Schmökerecke, die elektronischen Schießstände des Schützenvereins oder das „Stüble“ in Augenschein genommen.

Klangvolles Open-Air am Samstagabend in Ehingen

Klangvoll verband sich die Einweihungsfeier mit dem Open-Air-Konzert „Ehingen singt und klingt“. Dafür verwandelte sich am Samstagabend der Vorplatz zum Konzertsaal unter freiem Himmel. Auf der neuen, überdachten Außenbühne fand sich die bunte Vielfalt der örtlichen Musikszene ein und die Chöre und Musikgruppen präsentierten eine außergewöhnliche, musikalische Palette. Und nicht erst beim gemeinsamen Konzert-Song „Lasst und singen, lasst uns swingen“ wurde die generationsübergreifende große Musikbegeisterung der kleinen Gemeinde deutlich – das neue Gemeindezentrum bietet hierfür ideale Möglichkeiten.

