Die Jugend des Sportvereins sammelt Altpapier

Die Jugendabteilung des SV E/O führt am kommenden Freitag, 4. Oktober, wieder die vierteljährliche Altpapiersammlung durch. Gesammelt wird ab 14 Uhr in Ehingen, Ortlfingen und in den Höfen. Es wird gebeten, das Sammelgut gut gebündelt und sichtbar bereitzustellen. Der Sammelcontainer steht über das gesamte Wochenende auch für eine Eigenanlieferung am Parkplatz des Sportplatzes. (AZ)