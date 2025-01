SV Ehingen/Ortlfingen zieht Bilanz

Auf ein ereignisreiches Jahr 2024 konnte Vorsitzender Rainer Müller bei der Jahreshauptversammlung des SV Ehingen/Ortlfingen mit einer Bilderpräsentation zurückblicken. Sein besonderer Gruß galt den Bürgermeistern Franz Schlögel und Max Becke sowie Ehrenvorstand Herbert Keßler. Mit dem „Ehlfinger Zug“ am Faschingsdienstag war das letzte Vereinsjahr gestartet. Erster Höhepunkt waren die Feierlichkeiten zum erstmaligen Aufstieg der Fußballer in die Kreisliga. Mit einem bunten Rahmenprogramm wurde das 50-jährige Vereinsjubiläum auf dem Sportgelände gefeiert. Die Nachwuchsteams konnten vor zahlreichen Zuschauern ihr Können zeigen. Der Gewinner des VG-Cups 2024 waren wieder die Gastgeber. Ein Hobby-Volleyballturnier mit 17 Mannschaften begeisterten die zahlreichen Zuschauer.

Vorübergehend in den roten Zahlen

Die Investition in eine neue Flutlichtanlage auf dem Trainingsplatz hatte die Kassenlage des Vereins außerordentlich belastet. Da sich die Auszahlung der bereits durch den BLSV bewilligten Zuschüsse verzögert, schreibt der Verein vorübergehend rote Zahlen. Auch Anfragen bei Minister Dr. Fabian Mehring und MDL Manuel Knoll hierzu blieben ergebnislos. Die Kassenprüfer bescheinigten dem Kassier Andreas Schadl eine übersichtliche und vorbildliche Kassenführung.

Training bei Jung und Alt beliebt

Durch die Nutzung der neuen Sporthalle im Gemeindezentrum erfreut sich auch das Kinderturnen großer Beliebtheit. In verschiedenen Altersgruppen wird wöchentlich unter Anleitung von ehrenamtlichen Betreuerinnen der Nachwuchs gefördert. Die Abteilung Volleyball bietet jeweils am Freitag Schnupperkurse an. Beim anschließenden Training mit Jung und Alt steht der Spaß im Mittelpunkt. Die Damen- und Herrengymnastikgruppen erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit.

Im Jugendbereich Fußball investieren die zahlreichen Betreuer viel Mühe und Zeit, um dem Nachwuchs das Einmaleins des Fußballs näherzubringen. Die G-, E- und F-Mannschaften werden vom SV E/O betreut, die Spieler der höheren Altersklassen sind in der JfG Lech-Schmutter integriert. Die Damenmannschaft kann trotz eines kleinen Spielerkaders erfolgreich in der Punktrunde mitspielen. Der ersten Herrenmannschaft gelang in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Kreisklasse Nord. Die Zweite errang ebenfalls einen hervorragenden 2. Platz in der Reservegruppe. Der Start in der Kreisliga war recht vielversprechend. Zur Halbzeit der laufenden Saison befindet sich die Mannschaft im hinteren Tabellenbereich. Vorsitzender Rainer Müller bedankte sich bei allen Betreuern, Helfern und Unterstützern des Vereins für die geleistete Arbeit, verbunden mit dem Wunsch auf weiterhin gute Zusammenarbeit und tatkräftige Mithilfe bei den anstehenden Aufgaben.

