Johann Mordstein aus Stadtbergen erhält Ehrenzeichen

Für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement ist Johann Mordstein kürzlich im Landratsamt Augsburg von Landrat Martin Sailer mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt geehrt worden. Der Stadtberger habe sich über sechs Jahrzehnte hinweg in herausragender Weise für das kulturelle und sportliche Leben seiner Heimatstadt eingesetzt, wie es hieß. Seine Freizeit widmete er vor allem dem TSV Deuringen sowie dem Singkreis Deuringen, dessen Gründungsmitglied er ist.

Seit 1946 ist Johann Mordstein Mitglied des TSV Deuringen. Dort gründete er 1957 einen Spielmannszug und übernahm die Ausbildung der Fanfarenbläser sowie der Trommler. Von 1959 bis 1965 war er stellvertretender Spielmannszugführer, bevor er 1966 die Leitung des Spielmannszugs übernahm. Auch in anderen Vereinsbereichen war er aktiv: So engagierte er sich maßgeblich beim Bau der Turnhalle und war zudem Leiter der Theaterabteilung.

Chormusik ist seine große Leidenschaft

Seine größte Leidenschaft galt in den vergangenen Jahren der Chormusik. 1956 trat er als Tenor in den Singkreis des TSV Deuringen ein, wurde später Chorleiter und Mitbegründer des eigenständigen Vereins „Singkreis Deuringen“. Er prägte den Chor als musikalischer Leiter und stellvertretender Vorsitzender. Seine Verdienste um das Vereinswesen wurden mit zahlreichen Ehrungen gewürdigt, darunter die staatliche Anerkennung als Chorleiter im Laienmusizieren sowie mehrere Ehrenzeichen des Chorverbandes Bayerisch-Schwaben.

Außerdem pflegte er die Vereinschronik, übernahm organisatorische Aufgaben und setzte sich für die Weiterentwicklung der Vereine ein. „Mit seiner beispiellosen Hingabe und unermüdlichem Einsatz hat Johann Mordstein das Vereinsleben in Deuringen nachhaltig geprägt“, betonte Landrat Martin Sailer in seiner Laudatio. „Auch wenn Sie sich aus Ihren Ehrenämtern aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen haben, so bleiben Ihre Verdienste doch unvergessen.“ (AZ)