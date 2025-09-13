Gudrun Gail ist der Arbeiterwohlfahrt Meitingen schon seit 60 Jahren treu

Die Würdigung treuer Mitglieder ist im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Meitingen gestanden. Die Vorsitzende Silvia Mechen erinnerte zudem an die zentralen Aktivitäten und geselligen Veranstaltungen des derzeit 64 Mitglieder zählenden Vereins im vergangenen Jahr.

In den Mittelpunkt ihrer Ausführungen stellte Mechen die bewirteten Gesellschaftsnachmittage sowie ihren Rückblick auf besondere Ereignisse wie mehrere Treffen mit Jens Tietböhl vom Quartiersbüro, die Gedenkfeier für Max Josef Metzger oder den Besuch des Meitinger Siedlerfests. Zu Weihnachten bereitete der Ortsverein laut Mechen bedürftigen Mitgliedern mit einer kleinen Geld- oder Sachspende eine Freude.

Über die Tätigkeit der AWO im Landkreis Augsburg informierte Philomena Grimm, AWO-Vorsitzende in Gersthofen und Mitglied des Kreisvorstands Augsburg. Ihr zufolge gibt es seit etwa einem Jahr im Landkreis einen neuen Kreisausschuss mit Simone Strohmayr an der Spitze. Dessen Ziel sei es, „mit den Ortvereinen wieder engeren Kontakt zu pflegen und das Miteinander im Kreisverband zu erweitern.“

Kassiererin Gudrun Gail trug den Kassenbericht mit Einnahmen und Ausgaben vor. Er wurde von den beiden Revisoren Werner Grimm und Barbara Pröll geprüft und als „vorbildlich geführt“ bezeichnet, was zur einstimmigen Entlastung führte.

Fünf Mitglieder ausgezeichnet

Für langjährige Mitgliedschaft bei der Arbeiterwohlfahrt Meitingen haben Silvia Mechen und Philomena Grimm Ehrungen vornehmen. Mit einer Ehrennadel und einer Urkunde wurden bedacht:

60 Jahre: Gudrun Gail

50 Jahre: Mathias Gail

30 Jahre: Franz Neher

20 Jahre: Sabine Jamschek

10 Jahre: Jennifer Mechen (Peter Heider)

