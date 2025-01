Junger Mann verliert bei Unfall sein Kennzeichen und fährt dann der Polizei davon

Es war ein fehlendes Kennzeichen vorn an einem Auto, das die Aufmerksamkeit einer Funkstreife der Polizei Kutzenhausen erregte. Am Sonntag in der Früh gegen 2.45 Uhr wollten die Beamten dieses Auto in Kutzenhausen kontrollieren. Doch der Fahrer wollte sich nicht kontrollieren lassen und fuhr bis Agawang, wo er wohnt. Dort konnte der 22-Jährige festgehalten werden. Gegen die Festhaltung wehrte er sich. Hierbei fielen die Beamten und der Fahrer zu Boden. Der Betroffene erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf, und ein Beamter verletzte sich am Fuß, teilt die Polizei mit. Beim Fahrer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von etwas mehr als 0,9 Promille. Der 22-Jährige wurde zur Behandlung der Wunde und zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug des Betroffenen konnte ein frischer Frontschaden festgestellt werden. Bei einer Absuche der vermeintlichen Fahrstrecke des Fahrers konnte dann zwischen Häder und Mödishofen ein toter Dachs auf der Fahrbahn festgestellt werden. An diesem Unfallort wurde auch das Kennzeichen des vom Betroffenen benutzten Wagens gefunden. (jah)

