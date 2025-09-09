Wie sich der Horgauer Biobauer Rudi Beutlrock für den Hochwasserschutz einsetzt

Wenn Landwirt Rudi Beutlrock über seinen Hof spricht, dann gerät er förmlich ins Schwärmen. Er kann fast gar nicht mehr aufhören zu reden, es sprudelt nur so aus ihm heraus. Schließlich hat der 67-Jährige, der seit rund 30 Jahren Landwirtschaft betreibt, auch einiges zu erzählen - viele Anekdoten und praktische Beispiele. Ein Thema, das den Biobauern besonders am Herzen liegt, ist der Hochwasserschutz. Der Horgauer hat schon so manche Maßnahme umgesetzt, doch zu Ende ist der Kampf gegen die Extremwetterereignisse für ihn noch lange nicht.

Die GrünenLandtagsabgeordneten Maximilian Deisenhofer (rechts) und Christian Hierneis (links) besuchten den Hof von Landwirt Rudi Beutlrock in Horgauergreut.

Rund 25 Personen waren bei der sogenannten Wassertour nach Horgauergreut gekommen, um den Erzählungen des Landwirts zu lauschen und sich über den Hochwasserschutz zu informieren. Eingeladen dazu hatten die Landtagsabgeordneten Maximilian Deisenhofer und Christian Hierneis (Grünen). Im Zuge der Tour besuchen die Grünen-Politiker verschiedene Standorte in Bayern und wollen über nachhaltiges Wassermanagement, Hochwasserschutz, Wasserrückhalt für Trockenperioden und lokale Klimafolgemaßnahmen sprechen.

Auf dem Hof von Rudi Beutlrock gab es diesbezüglich einiges zu entdecken. So hat der Landwirt eine Wassersammelstelle angelegt. Einerseits, um die Wassermassen zu kanalisieren und später für den Ackerbau wiederverwenden zu können. Der Hof liegt am Hang und so hatte der Horgauer in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mit dem Hochwasser zu kämpfen. „Wir sind jetzt nicht in einem Überschwemmungsgebiet, aber da kommt schon so einiges den Hang runter. So gelangen im Übrigen auch Sedimente in die Roth und schließlich in den Rothsee. Das ist dann schon ein Problem“, erklärt Rudi Beutlrock, der aber auch auf seinem Hof schon öfter Schäden hatte. „Einige Gebäude laufen dann voll und da stehen elektrische Geräte drin. Würde ich nichts unternehmen in Sachen Hochwasser, müsste ich mehrmals pro Jahr auspumpen“, sagt der Landwirt, der in erster Linie Ackerbau betreibt, aber auch Pferde auf seinem Hof hält.

In einem extra angelegten Becken wird das Regenwasser gesammelt.

Auch beim Hochwasser im Juni 2024 war das der Fall. Aufgrund solcher Ereignisse rät Beutlrock zu vorbeugenden Maßnahmen: „Es sind die vielen kleinen Dinge, die helfen, das Wasser auf der Fläche zu lassen beziehungsweise zu kanalisieren. Die Frequenz und die Intensität solcher Extremwetterereignisse nehmen zu und man muss sich darauf einstellen“, erklärt der Landwirt, der selbst zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht hat.

Ein Graben quer durch das Grundstück leitet die Wassermassen in die Sammelstelle. Groß angelegte Hecken machen den Boden aufnahmefähiger. Gleiches gilt auch für die Baumschule, die seit einiger Zeit auf dem Hof angesiedelt ist. „So kann der Boden mehr Wasser aufnehmen und die Bäume können wieder woanders gepflanzt werden. So hat man einen breit angelegten Ansatz, der Mensch und Natur hilft.“ Die Bäume würden etwa in Wäldern angepflanzt werden, um Mischwälder zu bilden, die dann wieder besser das Wasser aufnehmen können.

Doch auch für den 67-Jährigen geht der Kampf gegen die Extremwetterereignisse weiter. „Man darf nicht aufhören, weil auch das Klima sich ständig verändert. Es ist ja gleichzeitig viel trockener geworden, wodurch die Böden immer weniger Wasser aufnehmen können.“ Deshalb plant Beutlrock einen großen Teich auf seinem Hof. Dort sollen zwischen 10.000 und 20.000 Liter Wasser Platz finden. Eine Sache ist dem Landwirt dabei ein Dorn im Auge. „Die Bürokratie ist viel zu komplex. Alles dauert viel länger und man weiß eigentlich gar nicht, welchen Antrag man abgeben muss. Das müsste viel einfacher sein, dann würden sicher mehr Landwirte Maßnahmen auf den Weg bringen.“

Hochwasserschutz wird auf dem Biobauernhof großgeschrieben.

Das sieht auch Maximilian Deisenhofer so: „Der private Hochwasserschutz ist wesentlich günstiger und effektiver, aber es gibt zu viele bürokratische Hürden. Es wäre sinnvoller, viele kleine Maßnahmen zu fördern, anstatt beispielsweise Flut-Polder in die Donau zu bauen.“ Auch Christian Hierneis appelliert. „Wir brauchen flächendeckenden Hochwasserschutz. Es gibt so viele gelungene Beispiele, wie es im Kleinen gehen kann. Man sollte diese Ansätze breit auslegen, dann wäre einige gewonnen.“

Landwirt Rudi Beutlrock zeigte den Besucherinnen und Besuchern seinen Hof in Horgauergreut.

Denn, da waren sich alle Beteiligten einig, das nächste Hochwasser wird kommen, auch im Landkreis Augsburg. Rudi Beutlrock jedenfalls will vorbereitet sein. „Eigentlich setze ich mich schon seit 30 Jahren für den Hochwasserschutz ein und habe meinen Hof entsprechend angepasst. Aber auch bei mir ist noch Luft nach oben und wer weiß, was in Zukunft noch alles auf uns zukommt“, findet der Landwirt, der sich prompt wieder auf den Weg zu seinen Feldern macht und den Besuchenden zeigt. „Früher habe ich einfach quer eine große Furche durchgezogen, um das Wasser aufzuhalten. Heute haben wir ganz andere Möglichkeiten.“