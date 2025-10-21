Die Feuerwehr Thierhaupten gibt ein Dankeschön-Fest für die Festwochen-Helfer

Fest verbunden mit der Festwoche in Thierhaupten ist das „Kranzerl“ genannte, gemeinsame Abschlussessen, mit dem sich die Veranstalter bei allen Helfern bedanken. Die Freiwillige Feuerwehr tat dies für die 59. Festwoche, die 2025 ganz im Zeichen ihres 150-jährigen Bestehens ausgerichtet wurde. Ohne 400 freiwillige Helfer wäre das zünftige Feiern vom 13. bis zum 17. August freilich nicht möglich gewesen.

Dank für das Ehrenamt

Den von den „Original d´Lechtaler Musikanten“ musikalisch begleiteten Abend eröffneten Gabriel Roth als Festleiter und Feuerwehrvorsitzender sowie Schirmherr und Bürgermeister Toni Brugger. Beide dankten für den ehrenamtlichen Einsatz, hoben den vereinsübergreifenden Zusammenhalt innerhalb der Marktgemeinde hervor und zollten Respekt für die vielen geleisteten Arbeitsstunden.

Einmal mehr habe die Festwoche ihre Bedeutung für den Großraum Lechrain als Volks- und Familienfest demonstriert. Beste äußere Bedingungen, ein friedlicher Verlauf und reichlich Besuch in Festzelt und Vergnügungspark seien hierfür deutliche Beweise, sagten beide Redner übereinstimmend. Als statistische Kennzahlen nannte der Festleiter 215 Hektoliter Bier, 7200 halbe Hendl, 3292 Schnitzel und zwei Tonnen selbst gefertigten Kartoffelsalat.

Am nächsten Tag wurde sie fünf Jahre alt: Senta Hurle aus Waltershofen heimste mit ihrem ersten Platz beim Luftballonwettbewerb ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk ein. Bürgermeister Toni Brugger und Veronika Herb gratulieren. Foto: Wilhelm Wagner

Eingeladen waren auch die Gewinner des Luftballonwettbewerbs. Vom Wetter vorgegeben war der Kurs Richtung München. Alle Antwortkarten kamen aus dem Südosten.

Diese Kinder gewinnen die Preise

Der Siegerballon schaffte es bis in das 84 Kilometer entfernte Hörlkofen. Für Senta Hurle aus Waltershofen war der von Veronika Herb erhaltene große Spielzeugsatz auch gleich ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk, denn einen Tag nach dem „Kranzerl“ durfte sie ihr fünftes Wiegenfest feiern. Auf den weiteren Plätzen folgten der vierjährige Joseph Schuster aus Diedorf (72 Kilometer/München), Emma Fendt aus Thierhaupten (45/Lauterbach) und Mila Merck aus Ostendorf (41/Dürabuch). 40 Kilometer legten die Ballons von Johannes Richard und Finja Knauer zurück, auch für sie gab es noch schöne Preise. (ww)

