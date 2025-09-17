Familienauszeit plant weitere Veranstaltungen

Heike Rabas hatte vor einem Jahr die Familienauszeit Meitingen gegründet. Die verheiratete Mutter von vier Kindern will Familien mit beeinträchtigten Kindern hilfreiche, schöne und entspannte gemeinsame Stunden ermöglichen. Die Organisation, die unter dem Dachverband der Katholischen Erwachsenenbildung des Landkreises Augsburg und Neu Ulm geführt wird, ist für Familien offen, egal, woher sie stammen welche Diagnose für das „Beeinträchtigte“ im Raum steht. Seit Sommer dieses Jahres ist Heike Rabas Fachbereichsberaterin im Behindertenbeirat Augsburg.

Am 6. Oktober vergangenen Jahres fand im Evangelischen Kirchenzentrum Meitingen der erste monatliche Austausch mit 54 Teilnehmenden statt. Seit dieser ersten Veranstaltung besuchten 1220 Besucherinnen und Besucher die monatlichen Einladungen der Familien Auszeit. Die bislang letzte Veranstaltung in diesem Jahr war ein Familienzeltlager. Weitere Zusammenkünfte mit Aktionen wie „Inklusion erleben bei der Meitinger Rallye“ oder ein „Rollstuhl-Lasertag-Event sollen folgen. (peh)