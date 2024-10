Im Riesenrad geht ein Kindheitstraum in Erfüllung

Seit 56 Jahren sitzt Siegfried Götz im Rollstuhl. Der mittlerweile 63-Jährige leidet an einer spastischen Lähmung, benötigt eine 24-Stunden-Assistenz. „Ich bin praktisch bewegungsunfähig“, sagt der Mann, für den sich nun ein Kindheitstraum erfüllt hat. Auf der Gersthofer Kirchweih durfte er eine Runde im Riesenrad drehen. Viele Menschen aus seinem Umfeld haben dazu beigetragen. „Ich glaube an Jesus Christus und dass er mir immer wieder die richtigen Leute schickt“, sagt Götz, „dafür bin ich sehr dankbar.“ In diesem Fall war es das befreundete Ehepaar Gerda und Otto Drüssler, das ihn regelmäßig besucht und bei verschiedenen Dingen des Alltags hilft.

